1. Uluslararası Film Arastırmaları Sempozyumu

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü ve Film Araştırmaları Derneği işbirliği ile 09 – 11 Mayıs 2022 tarihleri arasında 1. Uluslararası Film Araştırmaları Sempozyumu düzenleniyor. 25 Nisan 2022 tarihine kadar başvurulabilecek olan sempozyuma kabul edilecek bildiriler 02 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak. Sempozyumun konu başlıkları Sinema ve Etik, Sinema Tarihi, Sinema ve Kültür, Film Üretim Süreci ve Düşünce, Sinema Eleştirisi, Film Yapım Süreçleri, Sinemada Görsel Analiz, Politik Sinema, Sinematik Gerçeklikler, Sinemada Kadın ve Erkeğin Rolü, Sinemada Görsel İletişim, Sinema ve Felsefe olarak belirlendi.