Ralph Waldo’nun yönettiği ve Beren Demirkaya, Tarkan Yılmaz, Atilla Özdal ile Murat Seviş’in oynadığı Çıngırak, 15 Nisan 2022’de CJ ENM dağıtımıyla ETS Yapım – 724 Kiralık Kamera tarafından vizyona çıkarılıyor.

Anne olmak için yanıp tutuşan Özge, eşini yasa dışı yollarla evlat edinmeye ikna eder fakat eve gelen bebekle birlikte hiçbir şey aynı olmayacaktır. Özge’nin hayatı, cinler şiddetini arttırdıkça daha da korkunç bir hal almaktadır. Beyin cerrahı eşi, Hakan, genç kadına hiçbir zaman inanmayarak tüm aileyi amansız bir felâkete sürükleyecektir.