Bergen Filminin Heyecanla Beklenen Resmi Fragmanı Şimdi Yayında

Orchestra Content’in yapımcılığını üstlendiği ve CJ ENM Türkiye’nin dağıtımcısı olduğu Bergen filminin merakla beklenen resmi fragmanı bugün paylaşıldı. Bergen filmi, şarkı söyleme gücü ve yaşadıklarıyla kamuya mal olmuş bir sanatçı olan Belgin Sarılmışer’in hayatını konu alıyor. Yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı, yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yaptığı filmin başrollerini Farah Zeynep Abdullah’la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran paylaşıyor. Filmde ayrıca Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş rol alıyor. Filmin müziklerini ise Mazlum Çimen düzenledi.

Basın Bülteni

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