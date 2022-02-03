Merakla Beklenen Bergen Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu

Bergen filminin ikinci teaser afişi paylaşıldı, vizyon tarihi 04 Mart 2022 olarak açıklandı. Şarkı söyleme gücü ve yaşadıklarıyla kamuya mal olmuş bir sanatçı olan Belgin Sarılmışer’in hayatını konu alan filmin yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay yapıyor. Tuğrul Eryılmaz, Nida Karabol, Meral Özbek, Murat Özyaşar, Yavuz Ekinci, Cemal Dindar ve Murat Meriç gibi her biri kendi alanında başarılı isimlerin de yer aldığı filmde Farah Zeynep Abdullah’la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaşıyor. Filmde ayrıca Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Şebnem Sönmez ve Suzan Kardeş rol alıyor.

Basın Bülteni

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