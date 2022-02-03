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Dilberay Galasında Ünlüler Geçidi

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Yılın merakla beklenen, en özel filmlerinden DilberAy’ın İstanbul galası Levent Cinemaximum Kanyon Sineması’nda yapıldı. Bu özel geceye filmin ekibiyle birlikte, sanatçının kızları ve manevi oğlu, eşi İbrahim Karakaş, Aydemir Akbaş, Yılmaz Erdoğan, Mustafa Erdoğan, Haluk Levent, Cansever, Manuş Baba, Sinan Akçıl, Gökhan Türkmen, Şahin Irmak, Arda Kural, Murat Cemcir, Osman Tan Erkır, Çiğdem Batur gibi birbirinden değerli isimler katıldı.

Haluk Levent

Mustafa Erdoğan – Yılmaz Erdoğan – Şahin Irmak

Nursel Köse

Nursel Köse – Büşra Pekin

Oğuz Sözen – Aytaç Ağdağ – Özgür Tari

Yılmaz Erdoğan

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