Dilberay Galasında Ünlüler Geçidi

Yılın merakla beklenen, en özel filmlerinden DilberAy’ın İstanbul galası Levent Cinemaximum Kanyon Sineması’nda yapıldı. Bu özel geceye filmin ekibiyle birlikte, sanatçının kızları ve manevi oğlu, eşi İbrahim Karakaş, Aydemir Akbaş, Yılmaz Erdoğan, Mustafa Erdoğan, Haluk Levent, Cansever, Manuş Baba, Sinan Akçıl, Gökhan Türkmen, Şahin Irmak, Arda Kural, Murat Cemcir, Osman Tan Erkır, Çiğdem Batur gibi birbirinden değerli isimler katıldı.

Basın Bülteni

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Haluk Levent



Mustafa Erdoğan – Yılmaz Erdoğan – Şahin Irmak



Nursel Köse



Nursel Köse – Büşra Pekin



Oğuz Sözen – Aytaç Ağdağ – Özgür Tari



Yılmaz Erdoğan

