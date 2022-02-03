İrfan Atasoy’u Kaybettik

Sinemamızın değerli yapımcı ve oyuncularından İrfan Atasoy, 03 Şubat 2022 Perşembe günü hayatını kaybetti. Doğum gününde vefat eden değerli sanatçı, 03 Şubat 1937′de Adana’da dünyaya geldi. Sinemaya senaryo yazarı olarak adım attı. Emek verdiği filmler arasında Kahraman Üçler, İnce Cumali, Bin Defa Ölürüm, Belanın Kralı, Beş Hergele, Kara Cellat, Topal, Susuz Yaz, Gördüğün Yerde Vur, Hamal gibi filmler var. Cenazesi, 04 Şubat 2022 Cuma günü Levent Afet Yolal Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.