TRT Ortak Yapımı Malazgirt 1071, 11 Şubat’ta Sinemalarda

Türklere Anadolu’yu vatan yapan 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi, tarihte ilk defa sinema perdesine taşınıyor. Bilal Kalyoncu ve Özgür Bakar’ın yönetmenliğini birlikte yaptığı Cengiz Coşkun, Vildan Atasever, Haluk Piyes ve Caner Kurtaran gibi usta oyuncuların rol aldığı TRT ortak yapımı Malazgirt 1071: Bizans’ın Kıyameti filmi 11 Şubat 2022 Cuma günü vizyona girecek. Filmin vizyon tarihinin ilk kez @trtsinema sosyal medya hesabından duyurulduğu paylaşımda, “Türklere Anadolu’yu vatan yapan Malazgirt Meydan Muharebesi tarihte ilk defa beyazperdeye taşınıyor. TRT ortak yapımı olan Malazgirt 1071, 11 Şubat’ta sinemalarda” ifadelerine yer verildi.

Basın Bülteni

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