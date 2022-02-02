Mehmet Elçi’nin yönettiği ve Fethi Çağan Mertsöz, Yılmaz Yöndem, Serdar Noyan ile Fahri Doymaz’in oynadığı Halil, 01 Nisan 2022’de Skypic Film dağıtımıyla Gaksa Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ülken için ne kadarını göze alabilirsin… Ölebilir misin meselâ… Film, travma sonrası stres bozukluğu yaşamakta olan bir gencin “Haliller Gurubu” adı verilen gizli bir oluşuma katılmasıyla beraber bir “Halil” olabilmek için üstlendiği görevler serüvenini ve bu görevlerin devlet bağlantılarını konu alıyor.