Balkan Panorama Film Festivali, Dario Moreno’nun Adını Yaşatacak

8. Balkan Panorama Film Festivali, 21 – 27 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenleniyor. Festival Direktörü Doç. Dr. Sali Saliji, bu yılki festivalden itibaren ulusal ve uluslarası uzun metraj filmlerin bir arada yarışacağı ve ayrı bir uluslararası jüri tarafından değerlendireceği bir yarışma yapmaya karar verildiğini açıkladı. Verilecek ödülün ise Sarı Şemsiye Dario Moreno Ödülü adını taşıyacağını belirten Saliji, Dario Moreno’nun, müzik ve sinema sanatı söz konusu olunca hem İzmir hem Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olduğunu belirtti.

Basın Bülteni

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