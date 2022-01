Cem Davran’dan Nostaljik Bir Serüven: Palyaço’nun Günlüğü Raflarda

Aileden kültür-sanat emekçisi, sahnelerde büyüyen Cem Davran, on altı yaşında “özel yetenek” maddesiyle girdiği tiyatro sahnelerinde kırk beş yılı geride bıraktı. İnkilap Yayınevi’nden çıkan Palyaço’nun Günlüğü kitabı ile yarım asıra yaklaşan sahne deneyiminden tadımlık kesitler sunan Cem Davran; çocukluğunu, cumbalı evleri, çok sesli kültür ve hoşgörüyle mayalanan komşuluk ilişkilerinden oluşan, kadim şehir İstanbul’un eski Beyoğlu’sunu kendine has üslûbuyla anlatıyor. Sevilen sanatçı, on beş yaşından beri tuttuğu günlüklerin ismini taşıyan ilk kitabı Palyaço’nun Günlüğü’nde hayat serüveninden anıları, öyküleri ve tanıklıklarını sıcacık üslubuyla paylaşıyor.