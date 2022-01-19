Şöhretler Okulu Filminin Galası Yapıldı

Başrollerinde Ediz Hun, Berna Üçkaleler, Nisa Sofiya Aksongur, Revna Çolak, Doruk Yılmaz, Ada Şahin, Beren Şenol, Baran Tuğra Genç, Çınar Yükçeker, Metehan Parıltı ve Cemre Demircan gibi oyuncuların yer aldığı aile ve çocuk filmi Şöhretler Okulu’nun galası 18 Ocak Pazartesi günü Üsküdar Cinens Nev Çarşı Sineması’nda gerçekleşti. Filmin galasına, yönetmen ve oyuncuların yanı sıra, cemiyet hayatından da ünlü isimler katıldı.

Basın Bülteni

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Ediz Hun



Yılmaz Vural

