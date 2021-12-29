Kim Hagen Jensen’in yönettiği ve Rasmus Botoft, Martin Buch, Ditte Hansen ile Caroline Vedel’in seslendirdiği animasyon film Düşler Fabrikası (Drommebyggerne – Dreambuilders), 08 Nisan 2022’de CJ ENM dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Rüyaların renkli dünyasında macera dolu bir yolculuğa hazır mısınız? Sınırsız hayal gücüne sahip küçük bir çocuk, bir gün düşlerin nasıl yapıldığını keşfederse neler olur? Hayalperest Minna kardeşini kurtarmak istediği zaman kendisini tam da bu düşlerin yapıldığı yerde, sevimli rüya yapıcılarının olduğu bambaşka bir diyar olan Düşler Fabrikası’nda bulur.