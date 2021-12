Ali Betil’i Kaybettik

Belgesel ve Kısa Film Yönetmeni, Yapımcı ve Yürütücü Yapımcı Ali Betil, 29 Aralık 2021 Çarşamba günü hayatını kaybetti. 2007 yılı yapımı Hrant (Fırat) adlı belgesel filmi, 2008 yılı yapımı Kurmaca ve 2011 yılı yapımı Sidikli adlı kısa filmleriyle sinemaya başlayan Betil daha sonra sinema sektörünün Yapımcılık ve Yürütücü Yapımcılık görevlerine yöneldi. Ali Betil’in yapımcı olarak emek verdiği filmler arasında What’s Left, Kesik (The Cut), Love is Strange, Southwest, Keep The Lights On gibi filmler var. Ali Betil’in ayrıca Reha Erdem’in ünlü Hayat Var filmine de katkıda bulunduğu biliniyor. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.