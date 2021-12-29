Benden Ne Olur? 14 Ocak’ta Sinemalarda

Benden Ne Olur? filmi sinema salonlarına seyircinin içini ısıtacak bir hikâyeyle gümbür gümbür geliyor. 21. yüzyılın modern kadının en eğlenceli temsilcisi Sertab Bal’ın kimi zaman komik kimi zaman hüzünlü maceraları seyirciye keyifli anlar yaşatacak. Sertab Bal rolünde Hazal Kaya’nın samimi ve neşe dolu performansıyla hayat bulan Sertab Bal, günümüz şehirli genç kadınlarının bir yansıması. Sertab Bal’ın hayallerini yaşamak için giriştiği serüvenler izleyiciye adet deneyimledikleri hayatı izletecek. Film, kitabıyla binlerce kişi tarafından sevilen hikâyesi ve başarılı oyuncularının yanı sıra, kamera arkasında da dev bir sanatçı buluşmasını gerçekleştiriyor.

Basın Bülteni

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