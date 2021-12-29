Bugünün Çocuk Yıldızları, Geleceğin Yıldızları Şöhretler Okulu’nda

Ediz Hun, Berna Üçkaleler ve Türkiye’nin sevilen çocuk oyuncuları Nisa Sofiya Aksungur, Revna Çolak, Doruk Yılmaz, Ada Şahin, Beren Şenol, Baran Tuğra Genç, Çınar Yükçeker, Metehan Parıltı, Cemre Demircan’ın yer aldığı Şöhretler Okulu Yarışıyor, çocuk olmanın ve çocuk kalabilmenin güzelliklerini anlatıyor. Yapımcılığını CNS Productions’un üstlendiği ve Yeşilçam’ın efsane ismi Ediz Hun’un Kemal öğretmeni canlandırdığı filmde sürpriz isimler de yer alıyor.

Basın Bülteni

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