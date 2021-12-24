Sabahattin Öner’i Kaybettik

İthal filmciliğimizin sevilen simalarından, Pinema Film, Avşar Film, Duka Film ve 35 Milim Filmcilik’de işletme müdürlüğü yapmış olan Sabahattin Öner, 24 Aralık 2021 Cuma günü 65 yaşında hayatını kaybetti. Dağıtımını yaptığı filmler arasında Kardeş Gibiydiler (Sleepers / Pinema Film), Kill Bill Volume 1-2 / Avşar Film), Saklı (Cache / 35 Milim Filmcilik), Vera’nın Şöförü (Vera’s Driver / Duka Film) gibi filmler bulunan Öner’in cenazesi, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Kızıltoprak Zühtü Paşa Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.