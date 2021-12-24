Dedemin Gözyaşları Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu

Geçtiğimiz gün çekimleri tamamlanan Dedemin Gözyaşları isimli sinema filminin vizyon tarihi belli oldu. 18 Mart 2022’de vizyon için gün alan ve oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Erkan Petekkaya, Ali Kürşat Uzun, Cem Kılıç, Seda Tosun, Elif Kaya, Turgay Tanülkü, Ali İpin, Aliye Uzunatağan, Sinem Yıldırım, Kubilay Eraslan, Eylül Akdağ, Kıvanç Erkan, Elif Güçkıran, Sinan Bengier gibi başarılı isimlerin yer aldığı filmin senarist ve yönetmenliğini İhsan Taş üstleniyor.

Basın Bülteni

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