Arman Beisembayev’in yönettiği ve Andriy Dzhedzhula, Anastasiya Girenkova, Borys Heorhievskiy ile Ostap Petrenko’nun seslendirdiği animasyon film Ağustos Böceği ve Karınca (Jumper: Treasure Hunting), önümüzdeki aylarda TME Films dağıtımıyla BMS Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ağustos Böceği ile Karınca ormanda yaşamlarını çiçeklerle iç içe mutlu bir şekilde sürdürmektedir. Karınca çok sevdiği için devamlı çalışırken, Ağustos Böceği gezerek, oynayarak tembel bir hayat sürmektedir. Bir gün Ağustos Böceği ve Karınca’nın hayatı ormanda buldukları bir define haritası ile değişir, macera ve eğlence dolu bir hâl alır.