Fuat Yılmaz’ın yönettiği ve Adem Yılmaz, Ayşenaz Atakol, Zehra Yılmaz, Fatih Topçuoğlu ile Merve Bulut’un oynadığı Canım Dayım: Bize Bir Şans Verin, 07 Ocak 2022’de TME Films dağıtımıyla Pinema Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Adem, savant sendromlu otizmli bir gençtir. Savant sendromundan kaynaklı olarak yetenekleri aşırı gelişmiş dahi bir gençtir. Yaşanan Çernobil faciasından sonra ailesiyle birlikte Samsun’a göç ederler. Bir çok aile gibi Adem’in ailesi de maalesef bu facianın yol açtığı kanser hastalığına yenilmiş, hepsi hayatlarını kaybetmişlerdir. Geriye sadece hasta olan ablası ve yeğeni Melek kalmıştır.