Alâeddin Yavaşca’yı Kaybettik

Sevilen bestekârlarımızdan Alâeddin Yavaşca, 23 Aralık 2021 Perşembe günü hayatını kaybetti. 01 Mart 1926 Kilis doğumlu Yavaşca’nın musiki hayatı İstanbul’da Saadeddin Kaynak, Münir Nureddin Selçuk, Mesut Cemil, Refik Fersan, Fehmi Tokay, Artaki Candan gibi üstatlardan edindiği eğitimlerle bestekârlığa evrildi. Ömrüm Böyle Geçti, Yeşil Köşkün Lambası, Serseri, Gönülden Gönüle filmlerinin müziklerini yapan Yavaşca’nın şarkıları ayrıca Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber, Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi, Murat Çeşmesi, Çılgınlar Cehennemi, Akdeniz Şarkısı adlı filmlerde de perdede duyuldu. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.