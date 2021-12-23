Aziz Özuysal’ın yönettiği ve Aziz Özuysal, Mustafa Yoloğlu, Gül Pürçe ile Ayça Çeçen’in oynadığı Yasaklı Köy, 21 Ocak 2022’de MC Film dağıtımıyla M & A Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Küçük oğlu Mehmet için gelin adayı arayan bir annenin, yıllar önce istemeyip büyüyle büyük oğlundan ayırdığı gelini Nara’nın, kendisine bir kız önermesiyle başlar hikâye. Eski gelininin bu önerisini kabul etmesindeki sebep ise, Nara’nın da büyü ile onları kontrol altına almış olmasıdır. Kızı görmeye; dayısı Mehmet, anneannesi Melahat ve annesi Fidan’ı götüren Gaffar, kızın köyüne girdikleri an itibariyle tuhaf şeyler görmeye başlar.