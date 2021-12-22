TRT Çocuk’un Sinema Filmi Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas, 07 Ocak’ta Sinemalarda

TRT Çocuk’un Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas filmi 07 Ocak’ta seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Sevilen karakter Aslan, Türkiye’nin yerli temel eğitim uçağı Hürkuş ile maceradan maceraya koşacak, kayıp elması bulmak için çalışacak. İlgiyle takip edilen çizgi filmlerini beyazperdeye taşıyan TRT Çocuk, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ortaklığıyla hazırlanan Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas sinema filmini seyircileriyle buluşturmak için hazırlanıyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.