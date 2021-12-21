Şöhretler Okulu Fragmanı ve Afişi Yayınlandı

21 Ocak 2022 Cuma günü sinemalarda gösterime girecek olan, yeni sezonun iddialı filmlerinden Şöhretler Okulu’nun kahkaha dolu fragmanı ve afişi internet ortamında yayına verildi. Ediz Hun, Berna Üçkaleler ve Türkiye’nin sevilen çocuk oyuncuları Nisa Sofiya Aksungur, Revna Çolak, Doruk Yılmaz, Ada Şahin, Beren Şenol, Baran Tuğra Genç, Çınar Yükçeker, Metehan Parıltı ve Cemre Demircan’ın yer aldığı komedi filmi çocuk olmanın ve çocuk kalabilmenin heyecan ve güzelliklerini beyazperdeye taşıyor. Yapımcılığını CNS Productions’un üstlendiği ve Yeşilçam’ın efsane romantik jönlerinden Ediz Hun’un Kemal öğretmeni canlandırdığı filmde birçok sürpriz isim de yer alıyor.

Basın Bülteni

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