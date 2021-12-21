Narperi’nin Bileziği İçin Üretilen Ürünler Satılıyor

Yönetmenliğini Jale İncekol’un yaptığı dökümanter drama türündeki Narperi’nin Bileziği filminin kahramanları yılbaşı için ürettikleri hediyelik eşyaları 160 kadın girişimci ve 4 kadın kooperatifinin katıldığı Denizli Merkezefendi El Emeği ve Kadın Girişimciler Festivali’nde satışa sundu. Film, ilkokul veya ortaokul sonrası eğitimine devam edememiş, mesleği ve düzenli geliri olmayan kadınlar için kurulan meslek edindirme atölyesinde yaşananları olayları konu alıyor.

Basın Bülteni

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