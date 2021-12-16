Dolandırıcılar Yeni Süper Kahraman Filmini Kullanarak Kurbanlarını Ağlarına Düşürüyor

Spider-Man: No Way Home 17 Aralık günü gösterime giriyor. Özellikle fragmanının galasından bu yana, filmin etrafında bir dolandırıcılık ve spekülasyon aktivitesi sürüyor. Yeni Örümcek Adam filminin vizyona girmesinin heyecanıyla, izleyicilerin dikkatsizliği siber suçlular tarafından kötüye kullanılıyor. Kaspersky araştırmacıları, dolandırıcıların faaliyetlerini gözlemledi ve izleyicilerin banka bilgilerini çalmak için kurulmuş çok sayıda kimlik avı yapan web sitesi örneği buldu

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