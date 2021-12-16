Çığlık Filmi Özel Videosu Yayınlandı

14 Ocak’ta gösterime girecek olan Çığlık filminin özel videosu yayınlandı. Filmde Neve Campbell (Sidney Prescott), Courteney Cox (Gale Weathers) ve David Arquette (Dewey Riley) ikonik rollerine geri dönerken Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown ve Sonia Ammar ile birlikte rol alıyorlar. Filmin konusu şöyle: Sakin Woodsboro kasabasını şoke eden acımasız cinayetler zincirinden 25 yıl sonra yeni bir katil, hayalet maskesini takar ve kasabanın ölümcül geçmişine ait sırlarını yeniden canlandırmak için bir grup genci hedef almaya başlar.

Basın Bülteni

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