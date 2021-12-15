Nurullah Yenihan ile Pelin Tuğçe Şen’nin yönettiği ve Onur Akgülgil, Emin Yaraç, Ali İhsan Bozdemir ile Sensel Uykal’ın seslendirdiği animasyon film Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2, 28 Ocak 2022’de CJ ENM dağıtımıyla Siyah Martı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

İnci Koyu’nda sürekli çöp toplayan Maki, yardım isteğini ilginç bir yöntemle yapar: Müzik Festivali organize ederek. Bu festivale katılmak için yola çıkan kahramanlarımızın başına gelen çeşitli ilginç maceralar, festival süresince de devam eder. Sonunda unutulmaz bir müzik grubu kuran kahramanlarımız tüm sorunları çözecek kapsamlı bir planı da uygulamaya koyarlar.