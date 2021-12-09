Bayram Şekeri Tam Not Aldı

Yılın beklenen filmi Bayram Şekeri, 10 Aralık Cuma günü vizyona giriyor. Yönetmen koltuğunda Bilal Kalyoncu oturduğu filmin başrollerini Öykü Gürman, İnan Ulaş Torun ve Arben Akış’ın paylaşıyor. Birbirlerini yıllardır görmeyen anne ve babanın oğulları için büyük bir emekle verdiği mücadeleyi, beyazperdeye taşıyan filmin 08 Aralık 2021 Çarşamba günü Mecidiyeköy Cinetech Torunlar Sineması’nda yapılan galasına, film ekibi ve sanat dünyasından isim katıldı.

Basın Bülteni

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Öykü Gürman



Ulaş İnan Torun – Arben Akış – Öykü Gürman

