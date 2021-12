Geçen sene pandemi nedeniyle yapılamayan 11. Hangi İnsan Hakları? Film Festivali, 11 – 15 Aralık 2021 tarihlerinde 1gerçekleşiyor. Üç mekâna yayılan festival programında, dünyanın bir çok ülkesinden 30’dan fazla film yer alırken forumlar, sergiler ve atölyelerden oluşan bir dizi yan etkinlik gerçekleşecek. Ana teması “Cezasızlık” olarak belirlenen bu seneki festivalde, Akademi Ödülleri’nde En İyi Yabancı Film dalında Britanya’yı temsil eden “Ölümüne Boşanmak” (Dying to Divorce) ile pek çok festivalden ödüllerle dönen, Adana Film Festivali’nde ise En İyi Film seçilen “Yaramaz Çocuklar” (Les Enfants Terribles) olmak üzere 30’dan fazla film gösteriliyor.



Maxima



Only The Devil Lives Without Hope

(Endast Djavulen Lever Utan Hopp)



Ölümüne Boşanmak (Dying to Divorce)



This Stained Dawn (Dagh Dagh Ujala)



Yaramaz Çocuklar (Les Enfants Terribles)