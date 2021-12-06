Aykut Enişte 2, Gişede Sezonun En İyi Yerli Film Açılışını Yaptı

Yönetmeliğini Onur Bilgetay’ın yaptığı Aykut Enişte 2 uzun bekleyişin ardından gösterime girdi ve ilk hafta sonunda elde ettiği gişe rakamıyla sezonun en iyi açılış yapan yerli filmi oldu. Vizyondaki ilk üç gününde 186.898 bin kişi tarafından seyredilen film sinema salonlarında özlenen kahkahalı günleri geri getirdi. İlk hafta sonu itibarıyla ilk filmin yaklaşık 2,5 katını seyirciyi salonlara çeken Aykut Enişte 2, başarılı gişe performansıyla sinema sektörünün yüzünü güldürdü.

Basın Bülteni

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