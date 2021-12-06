Paul Thomas Anderson’un yönettiği ve Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn ile Tom Waits’in oynadığı Licorice Pizza, 07 Ocak 2022’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Paul Thomas Anderson’ın yazıp yönettiği Licoice Pizza, ilk aşkın tehlikeli seyrinin izini sürüyor. Alana Kane ve Gary Valentine’in 1973’te San Fernando Vadisi’nde büyüdükleri, koşuşturdukları ve aşık oldukları yılları anlatan bir hikâye.