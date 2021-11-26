Fotofilm tarafından 01 – 05 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Haliç GoldenHorn Uluslararası Film Festivali’nin finalistleri açıklandı. Fotofilm tarafından Türkiye ve Dünya sinemasına yeni kazandırılan Haliç GoldenHorn Uluslararası Film Festivali ilk gösterimlerini çevrimiçi yapılacak. 20 ülkeden yapılan başvurulardan seçici kurulun seçtiği kurmaca uzun metraj, kurmaca kısa film, belgesel uzun metraj, belgesel kısa film ve animasyon kısa filmden oluşan 40 filmlik seçki, 01 – 05 Aralık 2021 tarihlerinde festival sayfası www.halicgoldenhorn.org’dan izlenebilecek. Ön jüri üyeleri, Özkan Binol, Zehra Karadağ ve Nalan Barbarasoğlu’ndan oluşturuldu.

Basın Bülteni

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