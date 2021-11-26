Kaya Olgar’ı Kaybettik

Manken, foto model ve oyuncu Kaya Olgar, 26 Kasım 2021 Cuma günü hayatını kaybetti. Merhamet, Yalnızlar, Çılgın Bediş, Arka Sokaklar, Kavanozdaki Adam, Yedi Numara, Gurur, Nilgün ve Gelinlik Kız adlı TV dizilerinde rol alan Kaya Olgar’ın bir de Balkan Balkan adlı sinema filmi var. 22 senedir Muğla – Köyceğiz Yeşilköy’de yaşayan Olgar’ın cenazesi, bugün Yeşilköy Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazını müteakip Yeşilköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.