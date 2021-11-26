Sinemalarda Aykut Enişte Eğlencesi İçin Son 1 Hafta

Sinema seyircisinin hasretle beklediği Aykut Enişte 2 vizyona girmek için gün sayıyor. Yapımını BKM’nin üstlendiği, yönetmeliğini Onur Bilgetay’ın yaptığı Aykut Enişte 2, 03 Aralık Cuma günü sinema salonlarındaki yerini alacak ve şenlikli bir eğlence başlayacak. Fragmanları ile büyük ilgi gören Aykut Enişte’nin yeni macerasında Gülşah’la evlenmek için gün sayan Aykut, Atabeyoğlu Ailesi’nin hayırsız damadı ve müstakbel bacanağı Talat’ın ortaya çıkması ile kendini istemediği bir maceranın ortasında buluyor. Aykut Enişte 2 filminin oyuncuları Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Hakan Yılmaz ve Mekin Sezer, filmin gösterime girmesine bir hafta kala heyecanlarını paylaştı.

Basın Bülteni

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