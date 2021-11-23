Tufan Taştan’ın Ödüllü Filmi Sen Ben Lenin, 26 Kasım’da Vizyona Giriyor, Yönetmenin İlk Uzun Metrajından Vizyon Öncesi Özel Video Yayınlandı

Tufan Taştan’ın senaryosunu yazar Barış Bıçakçı’yla beraber kaleme aldığı ilk uzun metrajı Sen Ben Lenin, 26 Kasım’da sinemalarda seyirciyle buluşmaya hazırlanırken filmden yeni bir video yayınlandı. 32. Ankara Film Festivali’nden En İyi Senaryo, 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nden Adana İzleyici Ödülü, 40. İstanbul Film Festivali’nden Jüri Özel Ödülü ile dönen film, Karadeniz’de bir kasabanın kıyısına vuran Lenin heykelinin dikilişinin ardından, başbakanın katılımıyla gerçekleşecek açılış töreninden önce çalınmasını ve Ankara’dan görevlendirilen iki polisin kasabada kayıp Lenin heykelinin peşine düşmesinin hikâyesini konu alıyor.
- Basın Bülteni
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