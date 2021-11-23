17. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 01 Mayıs 2022’de takipçileriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Festivale FilmFreeway üzerinden yapılacak başvurular için son tarih 01 Şubat 2022 olarak belirlendi. 01 – 08 Mayıs 2022 tarihleri arasında aynı anda İzmir, İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek olan festival, bu yıl hem sinema salonlarında hem de çevrimiçi olarak seyirciyle buluşmayı hedefliyor. İlerleyen süreçte yıl boyunca Türkiye’nin diğer illerinde seyirci ile buluşması planlanıyor. İşçi, emek temalı filmler öncelikli olmak üzere, toplumsal cinsiyet, kent-çevre mücadelesi ve/veya insan hakları odaklı, kısa ve uzun metraj kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma türlerindeki yapımlara ulaşıp Türkiye’deki seyirci ile buluşturan İşçi Filmleri Festivali, bu yıl da programına eklediği filmleri Türkiye’nin birçok noktasına ücretsiz taşımayı hedefliyor.

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