Hrant Dink’in sözünü renge, şekle ve sese büründürerek aktaran Hafıza Yetersiz adlı belgesel filmin ilk gösterimi 12 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 20:00’de Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Ümit Kıvanç’ın tasarlayıp kurguladığı film, Hrant Dink’e ve sözüne yaşam alanı tanımayan sistem’n nerelerde hata verdiğini gözler önüne seriyor. Cinayetin 15. yılında, sanatseverler, Hrant Dink’i hedef haline getiren tutkusuna tanık olmaya, onun kendi sesinden dinlenecek gelişmiş Türkiye ve dünya hayali paylaşılmaya davet ediliyor.