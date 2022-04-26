17. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali Bu Yıl Hem Online Hem Yüz Yüze

17. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali (İFF), 01 – 08 Mayıs 2022 tarihleri arasında 20 ülkeden 69 filmi, yine sponsorsuz, yarışmasız ve ücretsiz seyirci ile buluşturacak. Pandemi nedeniyle son iki yıldır yalnızca online etkinlikler düzenleyen İFF, bu yıl hem online hem de yüz yüze yapılacak. Oyuncu Nur Sürer’e teşekkür ve onur plaketinin verileceği gecede her yıl olduğu gibi bir set emekçisi de sahneye davet edilecek. Festivalin açılış filmi olarak da yönetmen Fikret Reyhan’ın Çatlak filmi seyirci ile buluşacak. İstanbul ve Ankara etaplarının ardından 17. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 2022 yılı sonuna kadar Türkiye’nin birçok ilinde düzenlenecek.

Basın Bülteni

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