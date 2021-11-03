İnönü Üniversitesi 13. Uluslararası Kısa Film Festivali Kapanış Töreni

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Sinema Topluluğu tarafından düzenlenen, İnönü Üniversitesi 13. Uluslararası Kısa Film Festivali’nin kapanış töreni yapıldı. Törende Devlet Konservatuvarı Öğr. Gör. Hayri Akpolat ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Teknolojisi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Güneş Açıkgöz tarafından piyano ve keman dinletisi gerçekleştirildi. Kapanış töreni ödüllerin takdimi ile devam etti.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ödüller:

Ulusal Belgesel Kategorisi:

Birinci: Yaylacı (Fatih Ertekin)

İkinci: Seval (Ahmet Keçi)

Üçüncü: Çocuklar Aşkına (Ahmet Mücahit Aydoğan)

Ulusal Kurmaca Kategorisi:

Birinci: Brigitte Bardot (Çağıl Bocut)

İkinci: Korosi (Burcu Özkan)

Üçüncü: Bir Çocuğun Hayali (İbrahim Said Sürmeneli)

Uluslararası Belgesel Kategorisi:

Birinci: Beautiful Remains (Celeste Galliot Dollet)

İkinci: Postponed (Ali Chakaroun)

Üçüncü: Utopian Life (Abhishek Dixit)

Uluslararası Kurmaca Kategorisi:

Birinci: C-section (Mehrshad Kheradmandi)

İkinci: Charon (Yannick Karcher

Üçüncü: Just Like Water (Manos Triantafillakis)

Kadir Beycioğlu Özel: Türk Sinemasında Emeğin Temsili: Karanlıkta Uyananlar (Ebru Özyurt)

Konuklar

