İKSV Galaları Geri Dönüyor: Dün Gece Soho’da Vizyondan Önce İKSV Galaları’nda

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları’nda Edgar Wright’ın yönettiği Dün Gece Soho’da (Last Night in Soho) vizyona çıkışından önce, 09 Kasım Çarşamba akşamı Nişantaşı City’s Cine Wam ve Kadıköy Sineması’nda gösterilecek. Film, 1960’ların müziğine, gece hayatına, moda dünyasına ve Londra’ya yazılmış nostaljik bir sinemasal mektup; tarzıyla da 1970’lerin İtalyan gerilim filmlerinden esinleniyor. Zaman yolculuğuyla gerilimi ustaca birleştiren film, moda tutkunu bir genç kızın, kendini bir anda 1960’larda bularak günümüzden, özendiği yaşam tarzına geçmesini ve bu durumun beklenmedik sonuçlarını gösteriyor.

Basın Bülteni

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