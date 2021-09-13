İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Sinema Topluluğu tarafından yapılacak İnönü Üniversitesi 13. Uluslararası Kısa Film Festivali, 26 – 28 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Genç sinemacıları desteklemeyi ve sinema kültürüne katkı sunmayı amaçlayan festivalde belgesel ile kurmaca film dallarında düzenlenecek yarışmalarda toplam 20 bin TL ödül dağıtılacak. Ulusal kategoride birinci esere 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye ise 2 bin Türk Lirası para ödülü verilecek. Ayrıca 19 Ağustos 2021 tarihinde aramızdan ayrılan İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali kurucularından Prof. Dr. Kadir Beycioğlu anısına da Kadir Beycioğlu Özel Ödülü verilecek. Festivale 15 Ekim 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.