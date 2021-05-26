Edgar Wright’ın yönettiği ve Anya Taylor Joy, Thomasin McKenzie, Matt Smith ile Terence Stamp’ın oynadığı Dün Gece Soho’da (Last Night in Soho), önümüzdeki aylarda UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Edgar Wright’ın psikolojik gerilim filmi, moda tasarımı tutkunu genç bir kızın, gizemli bir şekilde 1960’lara giderek idolü olan büyüleyici bir şarkıcı özentisine rastlayışını konu alıyor. Fakat 1960’ların Londrası hiç de göründüğü gibi değildir ve zaman, karanlık sonuçlarla dağılmaktadır.