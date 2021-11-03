Tepebaşı’nda Film Festivali, Güz Sinema Kampı Bir Arada

9. Farklı Perspektifler Kısa Film Festivali, Tepebaşı Belediyesi’nin desteğiyle Eskişehir’de başladı. 100’e yakın kısa filmin gösterilmekte olduğu festivale, pek çok yerli ve yabancı sinemacı katılım gösteriyor. 07 Kasım tarihine kadar devam edecek festival filmleri ücretsiz olarak gösteriliyor. Festival kapsamında yapılacak Sinema ve Sanat Kampı’nın uluslararası ortaklığını Kultur und Art Initiative eV – Detmold üstlendi. Emel Göksu, Çiğdem Vitrinel, Marsel Kalvo, Gül Abus Semerci, Selcan Özgür, Aslı Şahin, Hakan Yılmaz, Ahmet Toklu gibi isimlerin, sinemasal süreçlere dair atölye ve söyleşiler gerçekleştireceği kampa, konuk konuşmacılar da katılacak.

Basın Bülteni

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