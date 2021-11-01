Woody Allen’in yönettiği ve Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon ile Sergi Lopez’in oynadığı Rifkin’in Festivali (Rifkin’s Festival), 12 Kasım 2021’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yönetmen Woody Allen’dan eğlenceli ve egzotik bir aşk hikâyesi. Rifkin’in Festivali, gittikleri San Sebastian Festivali’nin büyüsüne kapılan bir çiftin hayatına odaklanıyor. Amerikalı evli bir çift, San Sebastian Festivali’ne gittiklerinde yaşadıklarından adeta büyülenirler. Filmlerin fantezisine kapılan çift, şehrin güzelliğine hayran kalır. Kadının çekici bir Fransız yönetmenle ilişkisi vardır, adam ise burada yaşayan güzel bir İspanyol kadına aşık olur.