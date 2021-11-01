Sinema Salonlarına Beklenen Heyecanı Getirecek Aşk Yolunda, 12 Kasım’da Vizyonda

Aytaç Medya, Aşk Yolunda isimli romantik komedi filmiyle sektöre hızlı bir giriş yapıyor. Fragmanı yayınlanan ve tamamı Malatya’da çekilen, 12 Kasım’da vizyona girecek Aşk Yolunda, şanssızlığı her yerde başına bela olan Bade’nin evlenme teklifi alacağı sırada sevgilisi Arda’dan ayrılması ve sonrasında gelişen olayları eğlenceli bir dille anlatıyor. Film, Seçil Çömlekçi’nin 2019 yılında yayımlanan Bizimkisi Bir Ah Hikâyesi başlıklı kitabından uyarlandı.

Basın Bülteni

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