29 Ekim Cumhuriyet Bayramı akşamı Mimar Sinan Operası gösterimi ile yeniden açılan Taksim Atatürk Kültür Merkezi bünyesinde yapılan sinema salonu da 01 Kasım 2021 Pazartesi günü Kalandar Soğuğu filmiyle gösterimlere başlıyor. AKM Yeşilçam Sineması adıyla faaliyet gösterecek sinema 01 – 07 Kasım 2021 tarihleri arasında Ödüllü Filmler Haftası adı altında sinemamızın önemli örneklerini 16:00 seansında sinemaseverlere ücretsiz olarak sunacak. Gösterilecek diğer filmler arasında Bal, Kelebekler, Ateşin Düştüğü Yer, Zerre, Bir Zamanlar Anadolu’da, Mommo: Kız Kardeşim gibi filmler var.