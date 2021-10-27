Steven Spielberg’ün Batı Yakası’nın Hikayesi Filmi İçin İki Yeni Afiş Yayınlandı

Tony Kushner’ın kaleme aldığı senaryo ve Steven Spielberg yönetmenliğinde beyazperdeye uyarlanan ve iki yeni afişi yayınlanan Batı Yakası’nın Hikayesi, 1957 yılının New York City’sinde geçen azılı bir rekabetin ve genç bir aşkın klasik hikâyesini anlatıyor. Müzikalin yeni versiyonunun oyuncu kadrosu Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist, Josh Andres Rivera, Ana Isabelle, Corey Stoll, Brian d’Arcy James ve Rita Moreno gibi isimlerden oluşuyor. Akademi, Emmy, Grammy, Tony ve Peabody Ödüllerinin hepsine birden sahip üç sanatçıdan biri olan Rita Moreno, aynı zamanda filmin idari yapımcılarından biri olarak da karşımıza çıkıyor.

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