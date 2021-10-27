Disney ve Pixar’dan Işıkyılı Filminin İlk Resmi Fragmanı ve Afişi Yayınlandı

Disney ve Pixar’ın 17 Haziran 2022′de vizyona girecek olan Işıkyılı (Lightyear) filmi için paylaşılan aksiyon dolu ilk resmi fragmanı ve afişi yayınlandı. Bilim kurgu, aksiyon ve maceranın harmanlandığı filmde, kahramanımızın, Buzz Işıkyılı’nın, orijinal hikâyesini izleyeceğiz ve geniş bir hayran kitlesine sahip olacak olan efsanevi Uzay Koruyucusu ile tanışacağız. Filmde Chris Evans, Buzz’a ses veriyor ve animasyon sevgisini “Herkes ‘Bir hayalin gerçekleşmesi’ ifadesini çok fazla kullanıyor, ancak hayatım boyunca hiç bu kadar içten kullanmamıştım bu sözü. Beni tanıyan herkes animasyon filmlerine olan sevgimin çok derin olduğunu bilir.” sözleriyle ifade ediyor.

Basın Bülteni

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