Metin Yeğin’in 29 Ekim’de Vizyona Girecek Grev Filmi Galasını Yaptı: Bu Film Direnişten Doğuyor

Belgeselci, yazar Metin Yeğin’in yönetmenliğini yaptığı Grev filminin galası yapıldı. Film, 1910 yılının Osmanlı İmparatorluğu’nda, Bursa’da ipek işçiliği yapan kadın işçilerin kötü çalışma koşullarına karşı birlikte gösterdikleri gerçek bir direnişin, bütün dünya ile iç içe geçen kurmaca öyküsü. Gala gecesine çok sayıda konuk katıldı. Filmin gösterimden sonra kısa açıklamalarda bulunan yönetmen ve oyuncular, “Bu film direnişten doğuyor.” dedi.

Basın Bülteni

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