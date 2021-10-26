Esenler’den Homayoun Ershadi’ye Onur Ödülü

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 11 – 14 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 2. Esenler Film Günleri’nde uluslararası dalda Onur Ödülü verilecek isim belli oldu. Bu yılki ödül, dünyaca ünlü usta yönetmen Abbas Kiyarüstemi’nin Cannes’da Altın Palmiye kazanan Kirazın Tadı (Tam-ı Gilas) filminin başrol oyuncusu İranlı oyuncu Homayoun Ershadi’ye takdim edilecek. 1947 yılında İran’ın İsfahan şehrinde doğan Humayoun Ershadi, İtalya’da mimarlık okudu. Kirazın Tadı filmiyle Türkiye’de de büyük üne sahip olan oyuncu, Marc Forster imzalı Uçurtma Avcısı filminde de baba rolüyle büyük kitlelerin beğenisini kazandı.

Basın Bülteni

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